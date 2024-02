Este viernes por la noche, las Chivas del Guadalajara y el Mazatlán FC empataron a dos goles en un encuentro que se pudo definir de forma prematura en caso de que se marcara un claro penal en favor del Rebaño con una falta sobre Ricardo Marín.

Ante la falla arbitral de Adonai Escobedo, Francisco Chacón, exárbitro profesional explotó en redes sociales desde este viernes, y este sábado volvió a cargar contra Armando Archundia, Presidente de la Comisión de Árbitros.

"Partido Mazatlán vs Chivas mi 60 penal del tamaño de un casa que no marca Adonaí Escobedo, ojalá y nos ponga el Genio de Benito Archundia el audio del VAR, para saber porqué razón no es penal", expresó Chacón, y dos horas después colocó otro tweet este viernes.

El penal que no le marcan a favor de @chivas al minuto 61 cobra relevancia pues impacta directamente al marcador, hubiese sido el hipotético 3-0 el error de Adonaí es grave, pero lo del VAR Alan Morales es imperdonable, ese árbitro no sirve ni en la cancha ni en el VAR. — Francisco Chacón 🐦 (@pacochaconmx) February 17, 2024

Sin embargo, la cosa no paró ahí y este sábado, cargó nuevamente, expresando: "Ojalá Benito Archundia salga a dar la cara y explicar porque no se marcó penal a favor de Chivas el día de ayer, las tomas de televisión no dejan lugar a dudas, el VAR Alan Morales ha demostrado muchas veces que no tiene capacidad. La ubicación de Adonaí es perfecta", expresó en Twitter.