El torneo Apertura 2025 ya está cada vez más cerca de terminar; Tigres y Toluca definirán al campeón, mientras el resto de los equipos ya planea sus movimientos para el futuro. Uno de ellos es Rayados, recientemente eliminado, que fue señalado como el posible destino de Rafa Márquez en un futuro.

El 'Káiser' actualmente es auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, y en teoría, el plan de la Federación Mexicana de Futbol es que el excapitán del Tri tome el lugar del Vasco una vez que acabe la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, en redes sociales trascendió un cambio que podría llevarse a cabo entre Toluca, Selección Mexicana y Rayados de Monterrey.

Pepe Hanan publicó en redes sociales que "en la cúpula de la Federación Mexicana de Futbol se maneja este escenario post Copa del Mundo: Antonio Mohamed será el nuevo seleccionador nacional; Rafa Márquez dirigirá a Rayados para seguir creciendo como Director Técnico de primer equipo; Aguirre se retira después de la Copa del Mundo".

Sin embargo, aseguró que todos estos escenarios hipotéticos dependen de los resultados que cada uno tenga en los próximos meses.

Por lo pronto, este lunes el presidente deportivo de Rayados, José Antonio 'Tato' Noriega, aseguró la continuidad del estratega español Domenec Torrent al frente de los Rayados.

