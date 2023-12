Este sábado por la noche, en el Estadio BBVA, se consumó la sorpresa de la temporada, luego de que el Atlético de San Luis lograra un empate ante los Rayados de Fernando 'Tano' Ortiz para instalarse en las Semifinales del Apertura 2023.

Después del tremendo fracaso que supuso la eliminación de Rayados a manos potosinas, la mesa de Línea de 4 en TUDN debatió fuertemente sobre el accionar del Monterrey y de su técnico, con David Faitelson criticando de forma dura y contundente al 'Tano', a lo que contestó Rafa Puente del Río.

¿Qué se dijeron David Faitelson y Rafa Puente Jr.?

"No se cumplió el objetivo y es un fracaso. De ahí a que él diga 'renuncio' o de ahí a que él esté por la plata. Nunca has estado en esas sillas, que son bravísimas. Eres bastante volátil, a lo largo de tu vida lo has sido. Decir que va por la plata, aquí y en China es una falta de respeto", exclamó Rafael Puente Jr. a Faitelson.

"Dije que todos los entrenadores no renuncian nunca. ¿Quién ha renunciado? Van por el finiquito", respondió Faitelson. En ese momento, Damián 'Ruso' Zamogilny entró a la discusión, dejando una frase dura a Faitelson.

"Lo importantes es cuánto pueden durar los proyectos. Si tú confías en un entrenador no es para que en seis meses hagan eso. (Robert Dante) Siboldi entró y lo hizo, pero eso no quiere decir que es posible. Y también respeto con Puebla porque a todos minimizas, a todos minimizas. Incluso minibizabas a esta televisora y ahora estás aquí", respondió Zamogilny.

Faitelson en ese momento comentó respondió que 'tarde o temprano iban a sacar los complejos', pero que 'él puede con eso y más'.