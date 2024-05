Santiago Giménez tuvo un inicio de temporada soñado con el Feyenoord, al grado de que despertó el interés de varios cubes importantes en Europa, por lo que parece que pronto dará la sorpresa de su salida de la Eredivisie.

Y aunque por un largo lapso de la temporada en Países Bajos lideró la tabla de goleo, el Bebote tuvo un bajón de juego importante, por lo que se quedó corto. Además, las lesiones también comenzaron a restarle actividad.

¿Qué hace Santiago Giménez en México?

El Bebote no tuvo el cierre de campaña que esperaba, ya que en la última fecha de la Eredivisie no pudo jugar debido a una lesión, motivo por el cual no logró aumentar su cuota goleadora.

No obstante, Santi no perdió el tiempo, ya que en cuanto rompió filas el equipo de Rotterdam, el delantero mexicano tomó rumbo a la Ciudad de México para estar junto a sus familiares.

Sin embargo, a decir de los aficionaos cementeros Giménez apresuró su regreso a casa para estar en la Final del Clausura 2024, que enfrentará una vez más al América y Cruz Azul.

Este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes se llevará a cabo el partido de Ida, donde se espera que el Bebote se convierta en el talismán de los celestes y sea invitado al cotejo.

Cabe recordar que Santiago fue pilar importante en el título que ganó la institución en el Guard1anes 2021 ante Santos, dejando atrás una racha de casi 25 años del equipo sin coronarse en Liga.