Una de las Finales más dolorosas en la historia de los Rayados del Monterrey se vivió el 10 de diciembre de 2017, luego de que el conjunto dirigido por Antonio Mohamed fuera superado en casa ante los Tigres de Ricardo 'Tuca' Ferretti por 2-1, cediendo el título del Apertura 2018.

Esta dura derrota la recordaron este martes Jonathan Orozco y Nahuel Guzmán en un episodio del poscast del guardameta felino, donde el canterano de Rayados aseguró que con él en la portería hubieran derrotado a los Tigres en esa Final.

"Jona: ¿Si atajabas en la Final del 2017, ganaba Rayados?", preguntó Nahuel Guzmán, a lo que Jonathan respondió: "Sí, sin duda. Yo los clásicos no los perdía. Iba a ser una muy buena, de lo que extraño es el clásico, pero qué chingón que no estuve, no me la hubiera acabado con el carro que tira la gente. Una cosa era la Semifinal, otra cosa lo que había pasado, pero ya perder una Final, no haber sido campeón en casa sí fue algo complicado. Yo sí lo sufrí como aficionado".

Ante esto, la respuesta de Hugo González, quien en ese momento era el portero titular de Monterrey, y que para muchos aficionados fue culpable en uno de los goles de Tigres, no se hizo esperar, preguntando en Twitter: "Y la del 2016?", acompañado de un emoji de la carita feliz llorando.