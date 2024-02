'Se le ayudó bastante al América en su título', experiodista de Televisa ataca al arbitraje de Liga MX

El encuentro de la Jornada 5 del Clausura 2024 entre América y Rayados de Monterrey reavivó el debate sobre la controversia alrededor de la Final entre las Águilas y los Tigres de la UANL, donde el cuadro azulcrema levantó el título, y un experiodista de TUDN ha reanimado el debate sobre la polémica definición del título.

Tras las designaciones de la Jornada 6, la sorpresa fue el castigo a César Arturo Ramos, silbante central del encuentro entre capitalinos y regiomontanos la semana anterior, donde hubo un posible penal sobre Diego Valdés que no se señaló, algo que molestó a Eduardo Trelles, asegurando que hay ayudas al América en cuanto al arbitraje.

¿Qué dijo Eduardo Trelles del título de América?

El experiodista de Televisa Deportes señaló que es la decisión de Armando Archundia de 'congelar' a César Ramos es muy mala, debido a que ya se le ayudó al América en la Final ante Tigres.

"Como ya se informó el árbitro mundialista César Arturo Ramos, no fue tomado en cuenta para pitar la jornada de esta semana. No quiero pensar que fue porque hubo quejas americanistas por no marcar, según ellos, un penal sobre Valdés y la tarjeta amarilla sobre Igor durante el juego Águilas-Rayados. Porque si esto consideró Armando Archundia para tomar tal decisión muy mal. Ya bastante se le ayudó al América en su más reciente título de liga", expresó Trelles.