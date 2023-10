Las sensaciones que ha dejado Jaime Lozano y su Selección Mexicana han sido más que buenas en la Fecha FIFA que acaba de terminar.

El Tricolor después de mucho tiempo tuvo dos juegos consecutivos con más cosas positivas que negativas y, lo más importante, que se dieron ante rivales fuertes y que pusieron a prueba al joven proyecto del Jimmy al frente del equipo nacional.

¿Qué fue lo menos destacado del Tricolor?

En esta Fecha FIFA para la Selección Mexicana algunas situaciones no acompañaron al buen desempeño del combinado nacional: Santiago Giménez no brilló como se esperaba. El Bebote tuvo algunos minutos ante Ghana y fue titular contra Alemania, pero el gol esta vez no se le dio.

Al contrario, constantes fallas, algunas muy claras, y también jugadas que no logró concretar el que llegó a esos partidos como el favorito para ser el referente en el ataque. Otra cosa que no ayudó fue el tema de los errores en la defensa.

Cierto es que ante estos rivales hay que ser precisos y eso no estuvo todo el tiempo en la zaga mexicana. Con Ghana no se reflejó del todo, pero en el choque en Filadelfia ante los germanos costó, y caro, pues ahí cayeron los dos goles del seleccionado de Julian Nagelsmann.

¿Qué fue lo más destacado de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA?

Primero y es lo que más se reconoció, la presencia de Uriel Antuna en cuanto a goles. El futbolista del Cruz Azul le anotó a Ghana y lo mismo hizo con Alemania, acallando las críticas en su contra como aquellas que aseguran solo marca a rivales de la Concacaf.

Por otro lado, el retorno del Chuky Lozano al Tricolor cayó muy bien en todo sentidos. Primero porque le metió uno a los africanos y segundo porque contra Die Mannschaft fue uno de los mejores, corrió, asistió, fue de los más participativos y con su experiencia y aquel recuerdo de Rusia 2018 el del PSV se volvió a llevar los aplausos de los paisanos en Estados Unidos.

Otra, y esa fue muy notoria, el público mexicano hizo buenas entradas tanto en Charlotte como en Filadelfia, armó una pachanga dentro y fuera de los estadios y se fue contenta por ver a su selección hacer buenas actuaciones.

Jaime Lozano y el Tricolor apuntan a la Copa América

Tras la actividad de octubre, México se preparará para la dura batalla que tendrá contra Honduras en los cuartos de final de la Nations League y de ahí a encaminarse al boleto para poder estar en la Copa América del siguiente año.