Sergio Dipp aconseja a Chicharito Hernández salir de Chivas: “Vete porque no te dan las oportunidades y no te valoran”

Javier Hernández no se encuentra en el mejor momento de su trayectoria como futbolista profesional.

El Chicharito regresó a Chivas en enero de 2024 para vivir una segunda etapa luego de una exitosa carrera en Europa.

Sin embargo, después de tres torneos completos con el conjunto rojiblanco, los números del centrodelantero mexicano no han cumplido con las expectativas.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no ha logrado rendir al máximo, debido a que las lesiones lo han dejado fuera del terreno de juego constantemente.

Diferentes problemas musculares han provocado que el exdelantero del Manchester United y del Real Madrid no se encuentre al 100% físicamente, por lo que sus registros han sido decepcionantes.

En un año y medio desde su vuelta a Chivas, el Chicharito Hernández únicamente ha podido conseguir tres anotaciones, dos en Liga MX y una en la Concacaf Champions Cup.

Por tal motivo, se especula que el histórico goleador tricolor podría romper su contrato antes de que finalice en diciembre de 2025 y se marcharía a la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo con los rumores, el atacante del Rebaño sería contratado por el San Diego FC, donde jugaría junto a su compatriota Hirving Lozano.

¿Qué consejo le dio Sergio Dipp a Chicharito Hernández?

Por tal motivo, el periodista deportivo de ESPN, Sergio Dipp, le mandó un mensaje al capitán rojiblanco para que tome la decisión de marcharse a la MLS.

“Si en Chivas, no valoran al Chicharo, si no le dan las oportunidades que demuestre para lo que llevaron, para lo que él regreso, yo le diría: vete de Chivas”, señaló el conductor de Generación F.

El integrante de El Líder Mundial en Deportes señaló que Javier Hernández necesita olvidarse del equipo que lo vio nacer porque no ha recibido el cariño que se merece y lo mejor es que busque un nuevo club para continuar su carrera.

“No me ha pedido consejo, pero se está acabando su carrera, hay que ir a un lugar donde te quieran y te quieran bien, en serio. Que se puede ir, puede ser. Yo no he hablado con él ni con su representante”, manifestó Sergio Dipp sobre Chicharito Hernández.