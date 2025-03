Javier Hernández actualmente es uno de los jugadores mexicanos más criticados. Sin embargo, pese a que muchos no les gusta su manera actual de ser, el legado que ha dejado en el futbol es innegable.

El Chicharito puede presumir que jugó en el Manchester United y Real Madrid, donde coincidió con uno de los catalogados como mejores de la historia de este deporte: Cristiano Ronaldo.

¿Qué dijo Chicharito de Cristiano Ronaldo?

Pese a que su paso por el Real Madrid fue efímero, Chicharito Hernández reveló en una charla con Julio Maldonado cómo fue su relación con Cristiano Ronaldo, señalando que conoció una faceta que es poso mostrada por el portugués.

"Buenísima. Algo que sí voy a hablar del Bicho, que muy poca gente ha visto, es que todos sabemos lo que es Cristiano Ronaldo en el mundo, pero yo tuve muchas pláticas con él, porque coincidíamos a veces en temas de recuperación donde no había gente, estábamos en las albercas y ahí Cristiano no es que cambiaba, pero se vulnerabilizada más.

“Él me platicaba mucho que teníamos en común compañeros en el Manchester, él me preguntaba de México y sí tuve muy buena relación con él. Más allá de que no fueron momentos diarios, Cris se llevaba mejor con otros, yo igual, pero sí coincidíamos en muchos momentos donde a mí me sorprendió para bien, porque donde había más intimidad él se permitía mostrar un lado que no le mostraba a todo el mundo", señaló el delantero de Chivas.

Además, CH14 compartió que comprende que en ocasiones el luso sea cerrado, debido a que tiene todos los ojos encima de él, por lo que no puede dar un paso sin ser visto. Concluyó asegurando que tiene una buena relación con CR7.

"Él se tiene que cuidar mucho, lo que haga todo el mundo lo va a juzgar, entonces ha generado una protección muy personal que le admiro mucho para poder sobrellevar esa tensión mundial. Si algunos a veces sentimos que nos ven mucho, imagínate gente como Cristiano, que no hay cosa que haga que no la sepa el mundo. Mi relación con él fue muy bonita por las cosas que pudimos conectar", finalizó Chicharito.