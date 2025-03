Hugo Sánchez es considerado el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. El delantero se convirtió en una auténtica leyenda del Real Madrid y parece que, de momento, no habrá nadie que pueda igualarlo.

Escalones más abajo se ubican Rafael Márquez y Javier Hernández, quienes dejaron un legado difícil de borrar en el Barcelona y Manchester United, respectivamente. Sin embargo, un futbolista de renombre cree que se debe reconocer más la labor del Chicharito.

¿Por qué Hugo Sánchez mandó a callar a Gignac?

Es un hecho que a Hugo Sánchez le encanta ser reconocido, incluso el a cada momento presume y alaba sus logros como futbolista. Es por ello por lo que unas declaraciones de André-Pierre Gignac golpearon justo en su ego.

Durante una entrevista con Fox Sports, el delantero de los Tigres aseguró que han sido muy severos con Chicharito Hernández, a quien constantemente critican por sus actitudes fuera de la cancha.

Chicharito y Gignac han demostrado tener una buena relación. Foto: Especial

El francés señaló que no deberían ser tan duros con el delantero de Chivas, quien "puede ser que sea el mexicano con la mejor carrera en Europa". Esas palabras no agradaron al Pentapichichi.

Hugo Sánchez de inmediato respondió y le pidió a Gignac que, si no estaba documentado, era mejor que no abriera la boca. Todo debido a que él considera que su historia es más exitosa que la del Chicharito.

"Javier ha hecho una carrera extraordinaria. Como dice Mario (Carillo) primero antes de hablar hay que informarte, si no te estás bien informado mejor cállate la boquita y no digas algo que no estás bien informado y que no sabes, porque en un momento puedes perder credibilidad, así como la FIFA en el tema del León.

"Gignac debe de cuidar sus palabras, en este país va a perder credibilidad. Si en Francia hablan así, no creo que sean irrespetuosos al momento de hablar de Platini o de Zidane", dijo en tono molesto Hugo Sánchez.