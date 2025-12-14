Sergio Ramos confirmó hace unos días, mediante sus redes sociales, su salida de Rayados de Monterrey, equipo en el que se convirtió en figura tras una larga trayectoria en Europa.

La finalización de su contrato, que también representó su salida de México, de inmediato movió el mercado de transferencias al quedar libre el exfutbolista del Real Madrid.

A pesar de sus 39 años de edad, el deseo del central es continuar su carrera y ahora busca nuevos objetivos con miras a ganar más campeonatos.

En sus últimos momentos en México, Sergio Ramos, quien en varias ocasiones presumió la belleza de Monterrey en sus redes sociales, compartió un último vídeo de agradecimiento, en el que se le puede ver mientras habla previo a tomar el avión de regreso a España.

"Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí de Monterrey. Unos días un poco nostálgicos porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar. No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla", mencionó.

Ramos, quien en las siguientes semanas espera compartir información sobre su próximo reto, agradeció a los aficionados por tantas muestras de cariño, algo que se quedará en su corazón.

"Sobre todo también a nuestra afición, que desde el primer día que llegué me he sentido arropado, me he sentido querido y gracias a todos ellos por haber defendido ese escudo con esa pasión de una misma manera, todos juntos. Les deseo siempre lo mejor y gracias a México. ¡Viva México, cabrones! Un beso grande", finalizó.