A media semana el conjunto de los Rayados de Monterrey se robaron los reflectores tras lograr el triunfo y sacar ventaja en la Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 ante el Inter de Miami, que no contó con los servicios de Lionel Messi por lesión.

El conjunto dirigido por Fernando Ortiz tuvo que sobreponerse en el partido luego de que el cuadro de la MLS tomara la ventaja. Tomás Avilés fue el encargado de abrir el marcador para poner adelante a los locales; sin embargo, en la segunda mitad La Pandilla logró revertir el resultado en el primer juego entre ambos equipos. Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez fueron los que encaminaron el triunfo del equipo de la Sultana del Norte.

¿Cómo fue el altercado entre el Tano y Messi?

Sin embargo, más allá del resultado y de la ventaja obtenida por el Monterrey, destacó la discusión que se dio entre el timonel de la escuadra de la Liga MX, Fernando Ortiz, y la estrella del Inter de Miami, Lionel Messi.

Primeramente, antes de iniciar el segundo tiempo Messi increpó al entrenador de Rayados por unas declaraciones que había externado previo al duelo de Ida de los Cuartos de Final. El Tano manifestó que el arbitraje podría favorecer al equipo de Miami y eso habría molestado al ex jugador del Barcelona. Posteriormente, el astro argentino también habría encarado a la directiva de Rayados tras quejarse por el palco que les brindaron para ver el partido.

Ante estas situaciones, el director técnico del Monterrey optó por ponerle una alto a la polémica y prefirió no calentar más el altercado con Messi, sin dar detalles sobre el conflicto con el atacante.

¿Qué fue lo dijo el Tano Ortiz?

“Lo que sucedió va a quedar ahí, de las cosas que se hablan no voy a dar ninguna declaración al respecto. De la queja no estoy para informar al respecto. No voy a hablar sobre el tema, es algo que surgió ahí y mis intenciones siempre fueron las mejores”, explicó el técnico del cuadro regiomontano.

De momento, Lionel Messi no está contemplado para el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions, a disputarse el próximo miércoles 10 de abril en la cancha del estadio BBVA.