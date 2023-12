La final del Apertura 2023 quedó definida, Tigres eliminó en la semifinal a Pumas y se medirá al América por el título.

El duelo entre felinos en el estadio Universitario terminó igualado a uno, pero el gol por parte de los regios en CU le dio la victoria en el marcador global (2-1) y con ello su clasificación a los últimos dos compromisos de la temporada.

El obligado en hacerse pronto en el marcador era Pumas y en eso cumplió, con presión desde el silbatazo inicial. Esto trajo una seria consecuencia en el equipo de Antonio Mohamed, ya que Jesús Molina tuvo que salir de cambio (9') por un fuerte choque con Diego Lainez, esto en el intento del universitario de frenar el ataque del habilidoso joven.

Leer también Tigres vs Pumas: El espectacular mosaico y tifo de la afición regia

César Huerta se ha caracterizado en los últimos partidos por ser el elemento revulsivo y al tratar de meter un centro provocó que Javier Aquino cometiera una mano en el área.

El árbitro Fernando Guerrero acudió al VAR para revisar la jugada y marcar penalti, mismo que erró Huerta, aunque el manozato salvador de Nahuel Guzmán generó un tiro de esquina y en una segunda jugada Pablo Bennevendo metió el centro que remató Gabriel 'Toro' Fernández (16') quien le ganó en el aire a Guido Pizarro y a Jesús Angulo, el 'Patón no pudo reaccionar y se quedó paralizado como la mayoría del estadio Universitario.

Aunque dicha motivación para los Auriazules duró poco, exactamente ocho minutos. Un elemento conocido, Juan Pablo Vigón, fue el encargado de poner fin a las esperanzas de una hipotética remontada al conectar un centro de Sebastián Córdova (24'), tras un resbalón de Nico Ibáñez apareció solo y con velocidad para vencer a Julio González.

El primer tiempo finalizó con ida y vuelta de ambos equipos, esta línea la mantuvieron en la parte complementaria, pero ninguno logró volver a reencontrarse con la portería rival.

Así como en el juego de ida, Pumas volvió a verse en desventaja en el terreno de juego, en esta ocasión por la expulsión de Pablo Bennevendo.

La fiesta felina no se la quería perder el hombre histórico del club como André-Pierre Gignac, quien no fue contemplado en el once titular, pero ingresó para ocupar el puesto de Nico Ibáñez (81'), aunque el francés tampoco pudo marcar.

Llegó el silbatazo final y con ello un grito por parte de jugadores y afición de Tigres, porque de nueva cuenta están en una final de Liga MX, será la tercera en la que enfrentan al América, pero esta tiene un sabor especial, podría convertirlos en bicampeones del futbol mexicano.

Leer también VIDEO: Juan Pablo Vigón aplica la "ley del ex" y festeja su gol frente a los Pumas