¿"Tito" Villa se peleó con el "Ojitos" Meza? Emanuel Villa aclara los "malentendidos" entre ambos

El extacante de La Máquina de Cruz Azul, Emanuel Villa, descartó que haya tenido problemas con el técnico Enrique "Ojitos" Meza y que dichas diferencias hayan acabado en los golpes.

Las palabras del "Tito" surgieron a raiz de lo dicho por el excancerbero cementero, Yosgart Gutiérrez, quien señaló que el ahora comentarista de TUDN se peleó con el "Ojitos".

“Alguien dijo por ahí algo que no le gustó al profe, era el Tito Villa... pues, ¿no lo reta el profe Meza a los trancazos? Lo escuchamos decir, ‘Estoy viejo, pero todavía le entro’”, reveó el exportero en entrevista para W Radio.

De inmediato llegó la contestación de "Tito" a Gutiérrez: 'a Yosgart se le confunden las historias. Conmigo se enojó una vez cuando jugábamos Copa Libertadores y se descompuso el bus. Yo bromeando dije algo, me escuchó y no le gustó. Luego, antes de entrenar, me pegó un cagadón terrible, pero jamás me retó a pelear”, dijo 'Tito'.

Villa y Yosgart estuvieron varias temporadas en la Máquina de Cruz Azul.

