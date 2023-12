Pumas fue eliminado por los Tigres en la Semifinal del Apertura 2023 y un par de días después, Antonio Mohamed renunció como su director técnico.

El ‘Turco’ viajó a su natal Argentina, pero antes de tomar el avión, el estratega fue cuestionado sobre su pronóstico para la Final que protagonizarán América y Tigres.

Leer también Pequeño aficionado se lleva una sorpresa con sus ídolos del América previo a la Final

“Que empaten", fue la respuesta que dio acompañada de una sonrisa; cabe recordar que Mohamed fue campeón cuando dirigió a las Águilas y también con Rayados, acérrimo rival de los universitarios.

Sobre su futuro como director técnico, el exfutbolista de equipos como Toros Neza aseguró que por el momento no tiene ganas de trabajar a menos que una oferta lo convenza.

“En México no voy a trabajar hasta el otro año si aparece algo. Podría ser (extranjero), podría ser en mayo, abril o marzo. A ver, no tengo ganas de trabajar entonces, pero más adelante seguramente me van a dar ganas porque me ha pasado varias veces, pero tengo el compromiso con el club, que en México no voy a trabajar hasta el otro año futbolístico".

Leer también Sebastián Córdova dice estar dispuesto a quitarle el título al América a pesar de su pasado