En el 2022, cuando Janet Díaz fue designada para participar como árbitra asistente en el Mundial de Qatar 2022, Virginia Tovar dijo para EL UNIVERSAL Deportes: "Ojalá que no me muera sin ver a otra mujer dirigiendo un partido de hombres en primera división".

Ahora que Katia Itzel García fue designada para dirigir el Pachuca-Querétaro, su deseo se ha cumplido.

Vicky Tovar ha pasado a la historia como la primera árbitra en dirigir un partido de hombres en México. Fue el 22 de febrero del 2004 en un juego entre el Irapuato y el América.

Mítica ha sido la frase que le dijo Cuauhtémoc Blanco, ídolo americanista en momentos álgidos del juego: "vete a lavar platos".

Aunque en realidad, "no lo escuché muy bien. Después del juego me dijeron que se expresara así. En una acción me acerqué para calmarlo y lo único que me dijo fue: 'no me toques'. Ya no se dirigió más a mí... Se dedicó a reclamarle a mi asistente de línea".

Además del desplante de Cuauhtémoc en su siguiente juego como central en un Pachuca-Santos, dijo en entrevista al diario Olé de Argentina, que Jared Borgetti, máximo goleador en la historia santista le dijo: "Usted qué hace aquí mija, si no tiene capacidad"... La reacción de Tovar fue decirle qué cancha escogía.

La carrera de Virginia Tovar impulsada por Arturo Yamazaki, fue frenada cuando Aarón Padilla llegó a dirigir la Comisión de Arbitraje y en el 2008, en un juego de Primera A entre Lobos BUAP y Cruz Azul, decidió colgar el silbato.

