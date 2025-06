Adrián Marcelo es uno de los personajes más controversiales por sus constates opiniones y puntos de vista que comparte a través de sus redes sociales. Incluso sobre el medio deportivo, ya que ha declarado que es una de sus pasiones.

Por otro lado, David Faitelson ha sido criticado por los usuarios de las mismas redes por ser 'incendiario' o, al igual que Adrián, polémico y controversial en sus intervenciones deportivas.

En esta ocasión, ambos se juntaron para una 'discusión', que nació a partir de una publicación del comunicador de Televisa, a la que el influencer regio respondió de una manera 'fuerte'.

David Faitelson reveló que en sus inicios fue rechazado por Televisa. FOTO: Especial

¿Qué se dijeron David Faitelon y Adrián Marcelo?

Todo comenzó por una especie de queja por parte de Faitelson, donde aseguraba que cada día, las redes sociales son más agresivas, turbias y 'majaderas'.

A lo que Adrián Marcelo, respondió con su característica polémica: "Jugar a polarizar, tiene su costo. No esperes cosechar trigo, si siembras sorgo. No eres tan diferente a los de aquí, solo eres más famoso"

Aunque David tampoco se quedó callado, y minutos después llegó su respuesta: "Puede que tengas razón. Mis comentarios polarizan porque tomo riesgos y me hago responsable de las consecuencias. La única diferencia, Marcelo, es que yo no atacó a nadie ni por su aspecto, condición social, religión ni utilizo palabras soeces en mis juicios. Y, sí, al ser “famoso” como tú dices, no lo hago desde el anonimato", aseguró.

Estas palabras pueden referirse al humor o a los comentarios 'ácidos' que suelen ser característicos del conductor regio. Por su puesto, ambas respuestas causaron revuelo e interacción de los demás usuarios.

