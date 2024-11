Chivas se perdió la oportunidad de clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano tras perder con Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

El Rebaño sufrió una dolorosa derrota (1-2) sobre la cancha del Estadio Akron y quedó eliminado del Apertura 2024 a manos de los Rojinegros.

Desafortunadamente para la causa rojiblanca, la Liguilla les quedó lejana en esta ocasión al perder en el primer duelo del Play-In, por lo que no pudieron acceder al siguiente juego.

Luego del descalabro de último minuto, gracias a una anotación de Aldo Rocha desde los once pasos, las críticas sobre los dirigidos por Arturo Ortega no se hicieron esperar.

Desde el dueño, Amaury Vergara, hasta la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores de Chivas, fueron señalados severamente por la eliminación del Apertura 2024.

Álvaro Morales, fiel a su estilo, no dudó en reventar al Rebaño y decidió un mensaje a Amaury Vergara para burlarse contundentemente.

“Yo le sugiero al señor Amaury Vergara que no venda al equipo porque me gusta que él lo tengo, cada vez le va peor, quiero que se quede con él y que lo siga hundiendo. A mí me gusta y me da risa cuando les va mal a una mentirosa histórica del balompié”, se mofó.

El polémico conductor de Futbol Picante señaló que sería “maravilloso” que Amaury Vergara se mantenga como propietario de Chivas porque, desde que su papá compró al equipo, las Águilas cuenta con más trofeos de la Liga MX.

“Los Vergara merecen un aplauso, gracias a ellos, en su época, el América los rebasó en títulos y el Toluca ya se les puso a dos. Hay juniors a los cuales les va bien, al señor Azcárraga le ha ido muy bien, es el hombre poderoso del futbol mexicano y al señor Vergara no le ha ido bien”, se burló Álvaro Morales.