Tras un duelo cerrado y con pocas emociones, el América no pudo capitalizar su condición de local y empató 0-0 frente a Toluca en el partido de Ida de la Final del torneo Clausura 2025, disputado en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

El encuentro dejó la definición del campeón del futbol mexicano para el próximo domingo, cuando los Diablos Rojos reciban a las Águilas en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.

El equipo americanista tuvo el control del balón durante gran parte del encuentro, pero careció de precisión en el último tercio del campo.

A pesar de su dominio, las Águilas no lograron generar ocasiones claras de gol frente a un Toluca que priorizó el orden defensivo.

Los Diablos Rojos, bajo el mando de Antonio Mohamed, se plantaron con un esquema conservador, lo que limitó sus opciones ofensivas, especialmente tras la ausencia de su goleador, Paulihno, quien se resintió de una molestia muscular y no estuvo en la convocatoria.

¿Que fue lo que dijo Álvaro Morales tras el 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, fue contundente al analizar el partido, criticando tanto el planteamiento de Toluca como el desempeño de América: "Este es un mensaje para Jardine y para sus jugadores que no pudieron enfrentarse a un técnico, dirán los ‘eufemistas’, que fue inteligente, pero fue cobarde".

Morales señaló que el América no supo descifrar el esquema defensivo de Mohamed, destacando que Toluca tuvo "41 por ciento de posesión del balón, ni una sola ocasión clara en el partido para el América".

Además, cuestionó el rendimiento individual de varios jugadores: "Kevin Álvarez, no sabe centrar, se le olvidó, no centró bien en este partido; Reyes, no se habla con Aguirre en una jugada al final que era clave para marcar la diferencia; Jonathan Dos Santos, perdiendo balones; Zendejas, intrascendente; Henry Martín, excluido; Dávila, nervioso, no se acomoda nunca con Henry Martín; y Álvaro Fidalgo, impreciso e intrascendente en los momentos importantes".

El duelo también estuvo marcado por decisiones arbitrales controversiales. Morales apuntó que el árbitro Quintero Huítron no señaló tres penales a favor del América y omitió la expulsión de Alexis Vega, aunque aclaró que esto no debe usarse como excusa.