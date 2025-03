Chicote Calderón está viviendo su segundo aire en el futbol mexicano. Luego de su fracaso en Chivas, el defensa fichó rodeado de muchas dudas y cuestionamientos con el América.

Sin embargo, el lateral cambió los abucheos por ovaciones gracias a sus actuaciones en el terreno de juego. Alejarse de las polémicas le ayudó mucho a su nivel futbolístico, convirtiéndose en uno de los pilares del Tricampeonato azulcrema.

¿Qué hizo el Chicote Calderón?

Cristian Calderón, durante su estancia en el Guadalajara, se caracterizó por ser uno de los jugadores más indisciplinados, motivo por el cual después de concluir su contrato dejó a la institución por la puerta de atrás.

América salvó la carrera del lateral zurdo, no sin antes leerle la cartilla. Se dice que existe una cláusula que estipula que a la primera polémica, le rescindirían su contrato.

Es por ello por lo que el Chicote se ha alejado de los escándalos y está enfocado en triunfar con las Águilas. Sin embargo, en más de una ocasión se ha visto involucrado en controversias surgidas en redes sociales.

Esta es la publicació a la que el Chicote Calderón le dio 'like' en redes sociales. Foto: Especial

Hace unas semanas, publicó una fotografía con una mujer, a la que llamó su ‘suegra’. Claramente era su nueva conquista, recordando que hace no mucho se divorció de su esposa Adriana Castillo.

Y de nueva cuenta una interacción en internet puso en el ojo del huracán al futbolista del América. En esta ocasión por un ‘like’ en una publicación candente, donde quedó exhibido el Chicote Calderón.

Los internautas no dudaron en exponer al defensa azulcrema, por lo que tomaron capturas de pantalla y comenzaron a viralizar la imagen. Hasta el momento, Chicote no ha confirmado o negado su efectivamente dio ‘me gusta’ o no a ese posteo.