El elenco de narradores y analistas de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, se ha distinguido en ciertas ocasiones por lanzar indirectas a la competencia: Televisa y el América. Todo esto pese a que el máximo goleador de la historia de las Águilas, Zague, trabaja con ellos.

Pues ahora, durante la primera jornada de la Liga MX, fue Martinoli quien tiró un dardo hacia al América, y dijo que no invitaron a 'Zaguito' a la presentación su nuevo uniforme, solamente porque trabaja junto a ellos dos (Martinoli y el Doctor).

¿Qué dijo Martinoli sobre Zague y el América?

En un tono de burla y sarcástico, el narrador mexicano molestó al exfutbolista por su ausencia en los eventos del equipo azulcrema: "¿No te invitaron a la presentación de la camiseta? ¿No saliste en el comercial? ¿Nada más porque trabajas con nosotros te pelusearon?", dijo.

"¿Sólo porque trabajas con el 'youtubero' del Doctor?", continuó con referencia al programa 'Farsantes con gloria' que realizaron ambos durante la Copa Oro.

¿En el Ame no quieren a Zaguito por juntarse con el Doctor y Martinoli? 😳🙊 pic.twitter.com/pCCPzl9Ky9 — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) July 12, 2025

La respuesta de Zague fue para calmar los ánimos: "No, no, no, no estés de mal pensado". "¿Pero dónde está el monumento al máximo goleador del América?", siguió con la burla el comentarista.

Finalmente, entre risas, las molestias hacia el exjugador brasileño terminaron y continuaron con la narración del encuentro del futbol mexicano.

