La imagen de José Ramón Fernández quedó muy manchada semanas atrás cuando su pupilo predilecto: David Faitelson, con el que trabajó por más de 30 años, ventiló su problema de consumó de cocaína.

Desde ese momento se formaron dos bandos. Uno que apoyaba al comentarista de Televisa, argumentando que soportó muchas humillaciones durante el tiempo que laboraron juntos. El resto respaldó a Joserra, por lo que tacharon a David de malagradecido.

¿Quién defendió a José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández puede presumir que formó a muchos de los periodistas deportivos de la actualidad, quienes apenas escucharon los ataques de David Faitelson, de inmediato entraron al quite por el ahora comentarista de ESPN.

Uno de los más recientes fue Antonio Rosique, quien es de los últimos grandes comunicadores que formó Joserra durante su paso por TV Azteca, donde ambos coincidieron.

En una charla que tuvo con Alejandro Blanco en su canal de YouTube, el conductor del ‘Exatlon’ recordó lo difícil que era trabajar con José Ramón, pero al mismo tiempo esa exigencia terminaba por nutrirlos en lo laboral.

Antonio Rosique tuvo una charla con Alejandro Blanco, con quien coincidió hace muchos años en TV Azteca. Foto: Especial

“Si (José Ramón Fernández) te agarraba mal parado, pobre de ti. Creo que estaba bien, porque somos periodistas y tenemos que estar alerta, estar al día y era mantener ese nivel de excelencia”, comentó Rosique.

Por otra parte, el también cronista señaló si le tocaron varios regaños fuertes de parte de Joserra, aunque dejó claro que nunca pasó de ahí, debido a que jamás sintió que lo tratara mal, como ha denunciado David Faitelson últimamente.

“Regaños, mil, pero bien aplicados. Aclaro, a mí no me maltrató nunca José Ramón. Nunca, nunca, jamás. A mí, se cansó de darme oportunidades, es más me dio más oportunidades de las que yo probablemente, en ese momento, estaba listo para tomar, pero él veía algo”, finalizó Antonio Rosique.