La evolución en el futbol no sólo se ve en lo técnico y táctico dentro del terreno de juego, ya que también el look de los futbolistas ha cambiado radicalmente en la actualidad.

Hoy por hoy muchos jugadores están más preocupados por verse bien en el campo, por lo que usan peinados de moda o extravagantes, algo poco usual en el pasado.

¿Por qué Braulio Luna acusó de mentiroso a David Medrano?

Braulio Luna es recordado por sus inicios en los Pumas, donde presumía una larga cabellera, misma que lo acompañó a lo largo de su carrera.

No obstante, David Medrano contó una anécdota donde aseguró que el Tuca Ferretti intentó córtale el pelo, pero el mediocampista se negó debido a que habría puesto de escusa que deseaba parecerse a Sergio ‘Ratón’ Zárate, exjugador del Necaxa y América.

“¡Qué anécdota tan más falsa y vendehúmote aventaste en el programa, Medrano! Quien te la haya dicho, incluso si fue el Tuca (que no creo), fue una total mentira. Siempre me dejé el pelo largo, porque siempre me gusto ese look y me gusta el rock, no digas mamadas", comentó.

¿Luna y el tuca Ferretti tuvieron problemas?

Por otra parte, Braulio Luna reconoció que el Tuca siempre, al ser un jugador joven, fue muy severo con él, pero jamás se metió con la manera de utilizar su cabello largo.

“Le dije al Tuca que traerlo largo era parte de mi personalidad, que así me gustaba. Eso era con lo que yo iba en contra, pues decía: ‘a mí no me gusta y entonces te lo cortas’ y pensaba yo, ‘¡ah, caray, te tengo que agradar hasta en eso!’.

"Me lo corté un poquito, no completamente, y comentó que si no me lo cortaba más no jugaba. Ahí le dije, ‘sabes qué, Ricardo, no me lo voy a cortar más y si no quieres que juegue será tu decisión. Me acuerdo que Toño Sancho se cortó el cabello como si hubiera entrado a la primaria, porque Ricardo le dijo”.