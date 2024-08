Javier ‘Chicharito’ Hernández se está convirtiendo en una de las grandes decepciones de la Liga MX. El delantero regresó el torneo pasado a las Chivas, pero debido a su lesión no pudo participar en todos los partidos.

Y la situación no cambió mucho en el Apertura 2024 y la Leagues Cup (donde no jugó), debido a que está lejos de ser un hombre determinante para el Guadalajara, donde apenas suma una asistencia y ningún gol.

¿Por qué Carlos Hermosillo criticó al Chicharito?

Desde que regresó al futbol mexicano, el Chicharito ha recibido infinidad de críticas por su paupérrimo nivel mostrado con las Chivas. Y los cuestionamientos no son sólo de la prensa, sino que también comienza a acabarse la paciencia con la afición.

Ahora fue Carlos Hermosillo quien despotricó contra el Chicharito Hernández, ya que dijo no explicarse como el delantero se expuso de esta manera, porque su carrera estaba llena de éxitos en Europa y parece que sólo volvió al Guadalajara para fracasar.

“Yo he dicho lo que es… Me parece un ridículo y una tontería por parte de un jugador que ya logró todo en Europa, venir a México con una lesión de nueve meses, sin actividad y donde va a pasar esto”, dijo en La Última Palabra.

Por otra parte, el Grandote de Cerro Azul señaló que el mal nivel mostrado por Javier Hernández se debe a su parón de casi un años tras su lesión, aunado a que en las Chivas parece que no generan jugadas para que él las aproveche.

“Es parte de la descompensación de no haber estado activo meses… Yo no digo porque sea malo o bueno, es un jugador que tiene grandes movimientos en la cancha. Si lo entienden puede hacer gol, pero Chivas no genera”, finalizó.