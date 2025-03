Durante una entrevista para el podcast 'ShaggyMtzxLaBanda', Christian Giménez, exjugador que se convirtió en un referente de Cruz Azul, no dejó pasar la oportunidad de bromear con José Joaquín 'Shaggy' Martínez sobre el título del Guardianes 2021, un trofeo que el argentino nunca pudo levantar como jugador de La Máquina.

“Qué lindo ese trofeo que ganaste vos, yo no lo gané hijo de p…”, lanzó entre risas el Chaco, mientras señalaba una foto del Shaggy con el trofeo del título celeste.

El momento, cargado de humor, dio pie a recordar la histórica noche del 30 de mayo de 2021 en el Estadio Azteca, cuando Cruz Azul rompió una sequía de 23 años sin títulos de Liga al vencer por global de 2-1 al Santos Laguna.

Aquella noche, 'Shaggy' Martínez, entonces lateral cementero, protagonizó una broma viral al decirle al Chaco.

¿Cuál fue el reclamo de Chaco hacia 'Shaggy' Martínez?

“Pero vos ese día mé chin... Me hice viral porque me dijiste: 'Tu hijo más en un año que vos en 10”, refiriéndose a que Santi Giménez, hijo del exmediocampista, fue parte del equipo campeón.

El Chaco, fiel a su estilo, respondió en el podcast: “Pero yo puse los renacuajos... ganó Santi”, explicando entre risas y a manera de broma cómo fue su “colaboración” en la novena estrella cruzazulina.

Cuando el Shaggy le preguntó si cambiaría alguno de los títulos que ganó en su carrera por una Liga MX con Cruz Azul, Giménez fue tajante: “No cambiará ninguno. Lo que viví en Cruz Azul no me hace mejor si gano un título o peor. No se si soy leyenda, pero traté de ser yo en Cruz Azul, me tocó una etapa muy difícil en la que valoro mucho jugar tantos partidos y tantos años siendo un referente en ese momento del equipo”.

Sin embargo, la conversación también tomó un tono más serio. Giménez, pese a no haber ganado una Liga MX, reflexionó sobre lo que significó ver a su hijo campeón con el equipo donde él dejó una huella imborrable.

“Haz de cuenta que lo gané yo cuando lo gana Santi porque fue una forma de liberarme. Es indirecto, porque yo no tenía participación y ustedes habían hecho un gran trabajo, pero verlo ganar un título con el equipo donde él creció y lo difícil que es para un canterano llegar a Primera de Cruz Azul y ganar un título después de tanto tiempo… Saldó un montón de cosas”, confesó.

Aun así, el Chaco dejó claro que el mérito es enteramente del ahora delantero del AC Milan, quien se formó en la cantera celeste y se consagró como parte de aquel plantel histórico. “Es todo de él, no es mio y la verdad que ahí como que me alivié un poquito”, añadió.