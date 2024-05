Uno de los personajes que han estado cerca de la carrera de Javier Hernández desde hace algunos años es el coach de vida Diego Dreyfus, quien desde 2017 ganó notoriedad al entablar una relación laboral y de amistad con el jugador del Rebaño.

Lee también Se armó la bronca entre Chivas y Atlas de la categoría Sub 16, tras el triunfo del Rebaño en la Final

Desde entonces, el excoach personal del atacante rojibalnco fue señalado como el responsable de los buenos y sobre todo, de los malos momentos del Chicharito en el terreno de juego; sin embargo, recientemente, Dreyfus estalló en contra de sus 'haters' y se encargó de desmentir que haya influido en el desempeño del jugador de futbol.

¿Qué fue lo que contesto Dreyfus a sus detractores?

En redes sociales, Dreyfus contestó un comentario de un usuario que le pidió que hablará con Javier para que "despertara" del mal momento que pasa con el chiverío.

"No platico con el Chicharito para que meta goles, para que te tenga contento. Para eso no me contratan. Todos los que hablan de mi no tienen ni puñetera idea a que me dedico, pero hablan de mi", explicó el coach.

"Hay gente que cree que yo a las ocho de la mañana tengo un recordatorio que dice ‘háblale a Chicharito' y desconcéntralo, sacarlo y hacer que no haga goles”, agregó Dreyfus.

Mientras se desata la polémica, el jugador se concentra junto al resto del equipo tapatío para enfrentar sus compromisos en la Liguilla del Clausura 2024, donde enfrentarán en la ronda de Cuartos de Final al Toluca.

El primer duelo del Rebaño ante los choriceros será el próximo miércoles 8 de mayo en el Estadio Akron, en punto de las 19:05 horas; mientras que la Vuelta esta programada para el sábado 11, a las 20:10, en el Nemesio Diez.