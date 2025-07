La Selección Mexicana sigue sin convencer del todo. Pese a que el domingo pasado derrotaron a Estados Unidos para ganar la Copa Oro, más de uno considera que el Tri está lejos de su mejor versión.

Y uno de los más señalados es Luis Malagón. Pese a que con el América es un portero seguro y uno de los mejores de la Liga MX, durante su participación con el combinado nacional se le notó inseguro por momentos.

¿Qué dijo Christian Martinoli de Luis Malagón?

Luego de que causaron sensación en internet con sus transmisiones de los partidos de México en la Copa Oro vía YouTube, Christian Martinoli y Luis García regresaron a los foros de TV Azteca.

Durante la emisión de ‘Los Protagonistas’, el principal debate tuvo que ver con el presente de la Selección Mexicana y el segundo título que lograron bajo la gestión de Javier Aguirre.

Martinoli se puso serio y dijo que una de las debilidades que detectó en la competencia de Concacaf es Luis Malagón, a quien notó inseguro bajo los tres palos. El comentarista cree que el portero no atraviesa su mejor momento.

Luis Malagón, desde el punto de vista de Christian Martinoli, estuvo inseguro con la Selección Mexicana en Copa Oro. Foto: Imago7

“Vi a un Malagón con un poco de incertidumbre, no lo veo pleno, no sé si está viviendo su mejor momento; por supuesto que al final del torneo termina siendo campeón, ataja pelotas de gol, importantes, que si quieres con la cara, pero lo veo un poco titubeante. No sé si siente la presión”, señaló Martinoli.

Cabe destacar que durante el torneo en Estados Unidos, uno de los elementos más señalados fue efectivamente Malagón, porque aunque únicamente recibió tres goles en seis partidos, se le vio titubeando, situación que es totalmente inusual cuando está con el América.