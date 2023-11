Otro curioso momento se vivió en la pantalla de ESPN, cuando en pleno programa de Futbol Picante, Álvaro Morales le marcó al ‘Conejo’ Pérez para una entrevista sobre su salida del Cruz Azul, pero el exportero la rechazó, argumentando que se encontraba ocupado.

"Óscar, soy Álvaro Morales, estás al aire. ¿Nos puedes tomar la llamada a la producción?" dijo el comunicador.

Leer también Exjugador merengue asegura que el Real Madrid debió haber fichado a Santiago Giménez en 2022

Pero la respuesta fue negativa: "No, yo no estoy al aire. Estoy aquí en una cena, ahorita no puedo”. Tras lo cual, Morales le explicó el motivo de la llamada. “Queríamos hablar sobre tu postura, después mi producción se pone de acuerdo contigo".

Óscar Pérez dejó su cargo como director deportivo de Cruz Azul esta semana, con menos de un año en el cargo, y en otra polémica decisión del club.

Leer también Tigres Femenil a culminar la Final ante América y consumar el hexacampeonato en Liga MX Femenil