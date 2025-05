Una de las historias que más sorprendió al rededor de la Liga MX en los últimos años, fue el secuestro que vivió Rubén Omar Romano cuando era director técnico de Cruz Azul.

Aquella vivencia dejó sin aliento a más de uno. Sin embargo, recientemente el propio Romano, habló sobre lo sucedido hace 20 años, y aseguró que pese a lo vivido, nunca pensó en marcharse de México y explicó sus motivos.

¿Qué dijo Rubén Omar Romano acerca de su secuestro?

El exentrenador de la Liga MX comentó en el podcast 'Alexpuesto', de Alex Blanco, detalles que no se sabían acerca de la terrorífica experiencia que le tocó vivir en sus días en el equipo celeste.

“Salí con diez kilos menos, más o menos; diez, doce kilos menos”, declaró. Se debe recordar que durante 65 días, Romano estuvo secuestrado.

También reveló que durante los días del secuestro, puo tener contacto telefónico con sus hijas. Aunque alguna vez, las personas encargadas amenazaron con cortarle un dedo.

"Sabía que a mí no me estaban golpeando, por ejemplo, que si quería cigarros, me daban cigarros; no quería comer, porque no podía, porque estaba vendado. No tuve maltrato físico; psicológico, sí”, dijo.

"Iban por Cruz Azul, solo por Cruz Azul, me tocó a mí, porque viajaba solo, pudo ser alguien más. Yo escuché allá adentro que pudo haber sido cualquier otra gente, lo primero que me preguntaron ahí fue el número de ‘Billy’ Álvarez", continúo.

Luego de que al fin pudo salir de allí, a Romano se le preguntó sobre si alguna vez pensó en dejar el país, debido al peligro que corría. "Jamás lo pensé, a los tres días salí a un campo de juego, a los tres días. El futbol mexicano y el país me dio mucho más que ese mal momento, que fue muy fuerte, pero me dio mucho más que eso. Nunca se me cruzó en la cabeza irme del País”, finalizó.

