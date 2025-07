Chicharito Hernández está en el ojo del huracán debido a unas publicaciones en redes sociales que fueron tachadas de machistas. Tras el escándalo, donde incluso la Presidenta, Claudia Sheinbaum, dio su postura, Chivas, FMF y la marca que patrocina al futbolista han reprobado sus palabras.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que en el futbol mexicano hay una controversia de este tipo. Hace más de 20 años Cuauhtémoc Blanco fue el gran protagonista, luego de que mandó a realizar labores del hogar a la primera árbitro que pitó un partido en Primera División.

¿Qué le dijo Cuauhtémoc Blanco a Vicky Tovar?

Los tiempos han cambiado por completo en los últimos años. Uno de los temas que más esfuerzos ha llevado es erradicar el machismo en todos los ámbitos, donde el futbol no se queda atrás.

Actualmente hay una liga profesional femenil, aunando a que existe una apertura para que haya también árbitros y directiva dentro de la industria. La muestra clara es Katia Itzel García y Alejandra de la Vega.

No obstante, la pionera fue Virginia Tovar, quien en 2004 hizo historia al convertirse en la primera silbante en impartir justicia en un partido de Primera División en el balompié nacional.

El sábado 22 de febrero Vicky Tovar fue la árbitro central en el partido entre Irapuato y América. En dicho encuentro realizó un buen trabajó, donde además expulsó a un futbolista por bando (Ronald Gómez y Chuy Mendoza).

Cuauhtémoc Blanco lanzó un comentario machista en contra de Vicky Tovar en 2004. Foto: Especial

Sin embargo, lo que se robó los reflectores fue el actuar del Cuauhtémoc Blando. El ‘10’ del América nunca estuvo de acuerdo con las decisiones arbitrales y se los hizo saber en más de una ocasión.

Al final, el cuadro azulcrema perdió ante el equipo de la trinca, lo que enfureció más al Cuau, quien ante varias personas de los medios lanzó una declaración que fue bastante polémica y es imposible que alguien se le permita expresarse de esa manera de una mujer.

“Ponte a lavar platos”, fueron las palabras de un molesto Cuauhtémoc Blanco en contra de Vicky Tovar.

Sin embargo, pese a toda la controversia que se suscitó, la silbante aseguró que ella nunca escuchó al jugador del América de manera directa, por lo que prefirió no darle mucha importancia.

“No escuché muy bien. Después del juego me dijeron que se expresó así. En una acción me acerqué para calmarlo y lo único que me dijo fue 'no me toques'. Ya no se dirigió más a mí. Se dedicó a reclamarle a mi asistente de línea", comentó Virginia Tovar.