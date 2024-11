Para sorpresa de todos, el América comienza a recuperar la memoria futbolística de cara a la Liguilla del Apertura 2024 y podría meterse de manera directa a la Fiesta Grande.

Las Águilas se aprovecharon de Mazatlán FC el viernes pasado y le propinaron una escandalosa goleada 0-5 en su propia casa, lo que pone nervioso a más de un equipo por la posibilidad de toparse a las Águilas en la fase final.

¿Faitelson denunció ayudas arbitrales al América?

El conjunto que dirige André Jardine volvió a demostrar su poderío ofensivo y se quedó con tres valiosos puntos que lo catapultan a la lucha por los primeros seis lugares de la tabla general.

Con la victoria sobre los Cañoneros, el Bicampeón del futbol mexicano parece estar de regreso, ya que suma cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, sumando un total de 11 puntos de los últimos 15 disputados, que los colocan de manera momentánea en la sexta posición.

Los jugadores del América festejan luego de meterle cinco goles a domicilio al Mazatlán. Foto: Imago7

Sin embargo, la actuación de las Águilas no dejó nada satisfecho a David Faitelson, quien fiel a su estilo controvertido, no dudó en demeritarla, primero porque Mazatlán FC no es un parámetro.

“Nada de exageraciones: el América goleó a ‘nadie’… No empecemos con tonterías de que el bicampeón ha vuelto o despertó el América… Está goleando a un equipo que va mucho más allá de la mediocridad…’, sentenció.

Además, el periodista deportivo de TUDN también criticó el trabajo del árbitro central, Adonai Escobedo y cuestionó fuertemente al resto de los silbantes por “impulsar” a las Águilas rumbo a la Fiesta Grande de la Liga MX, equipo que en los últimos partidos ha demostrado un poderío avasallador.

“El domingo, fue el jalón de Henry… Hoy, el desplazamiento de Borja… ¿Será que los árbitros quieren al América en la liguilla?”, señaló David Faitelson en su cuenta de X (antes Twitter).