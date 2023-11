El periodista deportivo, David Faitelson, ya debutó con los micrófonos de TUDN. Junto con André Marín, formó parte de la narración del partido entre Pumas y Chivas, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2023.

Sin embargo, sea en ESPN o Televisa, Faitelson continúa generando polémica con sus declaraciones. Incluso, desde antes de su debut, causó revuelo en redes sociales porque acusó que "alguien le metería un golpe en la espalda" en los pasillos de su nuevo trabajo ―aquel donde juró que "nunca" estaría― por hablar mal de las Águilas del América.

De cara a su próxima participación en la narración del duelo entre la Selección Mexicana de Jaime "Jimmy" Lozano y Honduras, éstas son las polémicas que ha protagonizado David Faitelson desde que llegó a TUDN.

Las declaraciones más polémicas de David Faitelson en TUDN

"Alguien me va a meter un golpe por la espalda"

No es secreto que, a lo largo de su carrera, David Faitelson ha criticado severamente al América, equipo del que Emilio Azcárraga es propietario.

Sin embargo, previo a su debut en la televisora, señaló que camina por los pasillos de Televisa con temor de ser golpeado por sus constantes críticas contra el cuadro azulcrema.

"Estoy muy contento, pero todavía camino por esos pasillos y digo alguien me va a meter un golpe por la espalda. Alguien me va a amenazar. Alguien me va a decir: Tú hablabas mal del América, tú decías que para qué venías, que nunca vas a venir jamás a Televisa", platicó en entrevista para Mediotiempo.

Al final, terminó por reconocer que "lo han tratado muy bien" y que "estaba emocionado" por este nuevo comienzo en su vida periodística.

“Vamos a seguirle pegando al América”

Aunque se encontraba en el "ojo del huracán" por su repentino traslado de ESPN a TUDN, Faitelson no se contuvo y en su bienvenida a la televisora de Chapultepec, le lanzó un mensaje a Emilio Azcárraga Jean.

"Quiero agradecer la confianza del señor Emilio Azcárraga Jean. Tuve la oportunidad de verlo el otro día y saludarlo. Le dije que vamos a seguirle pegando al América, así que está advertido”, sentenció.

"Pronto le vamos a dar en la torre a Martinoli”

La guerra regresó. Televisa y TV Azteca competirán por rating. El fichaje de David Faitelson y André Marín le hará frente a la dinastía de Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves Zague y Jorge Campos.

En la narración del partido entre Pumas y Chivas ―donde Alex de la Rosa, Ricardo Peláez y Andrés Vaca también estuvieron presentes― Faitelson confesó que estaba listo para que su nuevo equipo "le diera en la torre" a Martinoli.

“Es un honor estar con un chico como Vaca que es verdaderamente fantástico narrando. Pronto le vamos a dar en la torre a Martinoli”, amenazó.