Adrián Marcelo se ha convertido en una de las personalidades de Monterrey más controversiales y polémicas en los últimos años. El youtuber, en su momento narrador de futbol con Multimedios y creador de contenido, ha proporcionado diversos momentos criticados por usuarios de redes.

El influencer regiomontano ahora ha contado una anécdota de locura donde están involucrados Nahuel Guzmán y el mítico delantero francés de los Tigres, André-Pierre Gignac.

Lee también De la vez que Nahuel Guzmán reveló por qué Diego Lainez llegó a Tigres y no a América

En una pretemporada (no especifica Marcelo), Adrián tenía previsto entrevistar al 'Patón', Nahuel Guzmán en Cancún, específicamente en el Barceló, uno de los hoteles más exclusivos en el mundo; sin embargo, todo se tornó inesperado y terminó en una aventura bizarra.

"Estaba terminando de hacer Futbol Al Día en el Barceló y yo llegué temprano porque me dijo Roberto Flores si lo pescas acabando (a Nahuel), te da la entrevista, unos 5 minutos, seguramente dos o tres preguntas. Era a lo que yo iba, pagué el Day Pass del Barceló. Todo lo que pasó y se desencadenó, no le estoy echando la culpa al Patón, pero si me hubiera dado la entrevista justo acabando Futbol Al Día.

"Me dice, no me voy a echar una siesta loco, te veo en el entrenamiento de las 6:00. ¿Qué hago? Con un Day Pass en el Barceló y me fui a la alberca y empecé a tomar fernét y Capitan Morgan. A cierto sujeto, compañero de Nahuel, le gusta mucho la cámara. Cuando aquél referente ve la cámara pues dice 'me encanta la cámara' y yo llego todo pedo y tengo una entrevista poco decorosa con André-Pierre Gignac. Que si era gitano, le pregunté, y luego me reportó, me llegó una carta del club", expresó Adrián Marcelo. en el podcast Miro de Atrás con Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias.