De la vez que Nahuel Guzmán reveló por qué Diego Lainez llegó a Tigres y no a América

Pese a que Diego Lainez siempre se ha mostrado respetuoso y no ha dicho mucho del porqué llegó a Tigres y no a América, Nahuel Guzmán reveló la razón: "Porque no le pusieron la plata".

Meses atrás, Guzmán ―durante un en vivo de Twitch― sentenció que esa era la verdadera razón. Y es que, durante ese entonces, Santiago Baños ―quien es director deportivo del conjunto de Coapa― reveló que Lainez pidió dos millones de dólares como sueldo.

"Diego pide 2 millones de dólares de sueldo para fichar, y darle eso a un jugador que no juega más del 15 por ciento de los minutos en el último año no es correcto", explicó el directivo.

Por su parte, Lainez se rió de las palabras de Nahuel y explicó que sólo agradecía la oportunidad de regresar a México.

"No quiero mencionar muchas cosas por respeto a las demás partes, pero Tigres siempre estuvo cerca de mí y del Betis, Tigres llevaba tiempo atrás de eso. Todo se hizo de las maneras que se tenía que hacer", sentenció Diego.

¿A qué hora y dónde ver las semifinales de ida?

Miércoles, 6 de diciembre

Atlético de San Luis vs América/ 21:00/ ESPN y Star+

Jueves, 7 de diciembre

Pumas vs Tigres/ 21:00/ TUDN, ViX Premium, Canal 5, Canal 7 y Afizzionados.