El América se consagró el domingo pasado campeón del Apertura 2023, luego de sobreponerse ante Tigres por 3-0 y lograr levantar el título 14 en la historia del club. Hecho que ha obligado a Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas, a aparecer en público.

El empresario, dueño de Televisa y del conjunto azulcrema, entre otras empresas, apreció en los festejos, asegurando que el equipo buscará el título 15, así como en televisión, expresando que las Águilas jugarán en el Estadio Azul de local, así como dejando una frase épica: "América es grande por el antiamericanismo".

Ahora, el dueño de los de Coapa apareció en un video viral donde se le aprecia con un fanático americanista en silla de ruedas, revelando que tuvo una cábala en el torneo donde su equipo se consagró.

"Me los puse todos los juegos (alguna prenda u objeto) que ganamos o empatamos, cuando no me los puse perdimos. Es un placer conocerte, Gustavo", expresó Azcárraga.