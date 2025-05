Felipe Ramos Rizo es uno de los árbitros más reconocidos que ha tenido el futbol mexicano. En su palmarés tiene el mundial de Corea-Japón 2002, además de cientos de partidos en Liga MX.

En esta ocasión, contó una peculiar anécdota de entre tantas que tiene como colegiado. Fue en el podcast de el exjugador Yosgart Gutiérrez, 'el RePortero', donde dijo que el ejercito de Irak, le apuntó con un arma luego de querer tomarse una foto en la calle.

En 2001, Ramos Rizo fue elegido por la FIFA como árbitro central para un partido entre Irak e Irán, que se jugó en Bagdad. Y así cuenta que vivió su experiencia.

Le apuntaron con un arma a Felipe Ramos Rizo

"Tenía pocos años de que había terminado la guerra entre esos países; cuando me dan la designación, me dicen: ‘Tenemos una buena y una mala’, la buena es que vas a arbitrar Ecuador vs Uruguay; con el empate, Ecuador iba a su primera Copa del Mundo. Pero, un mes antes, tienes que ir a arbitrar a Irak”, dijo.

Además, él no se esperaba que Irak tuviera futbol profesional en ese entonces, en adición a que la distancia lo sorprendió: “24 horas de traslado, sin parar; nos bajamos del avión, subíamos a otro, 24 nos aventamos”, contó.

"Llegué a las seis y la verdad era impresionante; lo que más me sorprendió, te lo juro, entramos y había en el estadio había 25 mil personas, pero 10 tenían una foto de Saddam Hussein arriba. 10 mil, ¡impresionante, impresionante!”, continuo el silbante.

Finalmente, llegó la vivencia que más le asustó. Después del partido, los árbitros se quedaron en Irak. Y en un intento de Ramos Rizo de tomarse una foto, pasó esto.

"Todo era Ejército, me acuerdo un día, se divide por colonias como acá; en todas las colonias había un retrato gigantesco de Saddam, en cada colonia, y paramos a retratarnos. Nos estaban tomando la foto cuando llegan unos soldados y nos apuntan”, aseveró.

Nos metieron un méndigo susto, andábamos de bermuda, el calor estaba horrible”, finalizó.

