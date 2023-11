La noticia de la llegada de David Faitelson a Televisa causó mucho revuelo, ya que a lo largo de su carrera, el polémico comentarista cargó en contra de dicha empresa y, sobre todo, del América.

Sin embargo, pese a que alguna vez aseguró que nunca trabajaría con los de San Ángel, Faitelson está a nada de debutar en TUDN, ya que fue anunciado junto a André Marín para estar en la doble cartelera de este sábado: Pumas ante Chivas y Tigres contra América.

¿Por qué Faitelson camina con miedo en Televisa?

David Faitelson está por hacer su primera aparición oficial como trabajador de Televisa, aunque el propio periodista aseguró que aún no se acostumbra. Incluso señaló que camina por los pasillos de su nuevo trabajo con temor de ser golpeado o encarado por en el pasado hablar mal de las Águilas.

“Estoy muy contento, pero todavía camino por esos pasillos y digo alguien me va a meter un golpe por la espalda, alguien me va a amenazar, alguien me va a decir: 'tú hablabas mal de la América, tú decías que para qué venías, que nunca vas a venir jamás a Televisa'. Yo estoy buscando que alguien me lo diga, pero no, la realidad es que nos han tratado de maravilla.

"Yo tenía un temor, hasta cierto punto, de que puede existir gente que quede lastimada, aquí hay empleados de muchísimos años, gente que de pronto se haya sentido aludida por temas de críticas al América. La realidad es que nos han tratado muy bien, y bueno, más que nerviosismo hay emoción en mí, una emoción que ya no esperaba que volvería en mi vida periodística, la vuelvo a tener porque tenemos un reto muy importante por delante”, comentó a mediotiempo.

¿Qué partido narrará Faitelson?

Hasta el momento no se sabe cuál de los dos partidos narrará David Faitelson en su incursión por Televisa, aunque todo indicaría que será el Tigres contra América.