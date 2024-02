En una revelación sin precedentes, David Faitelson aseguró en el programa de Televisa 'Netas Divinas', que tanto él como José Ramón Fernández presentaban historias inventadas sobre el América y el arbitraje que 'la gente creía'.

Sin embargo, ante tal declaración, el propio Faitelson ha salido a aclarar la declaración presentada ante la pregunta de la periodista, Paola Rojas, quien le preguntó al extrabajador de TV Azteca e ESPN si había cimentado su carrera en el antiamericanismo.

Lee también David Faitelson revela que él y José Ramón inventaban mentiras contra el América para tener rating

Ramón Raya, exjugador profesional, expresó en Twitter que: "Cómo se sienten, después de ver esto, los que siguen viviendo de esas mentiras en donde los equipos compran árbitros y los entrenadores y los jugadores lo aceptan? Pero vivir así el fut es más padre para muchos de ustedes, no?", algo que aprovechó Faitelson para aclarar lo dicho en Netas Divinas.

"Ramón: no saques de contexto las cosas. Esos tiempos existieron. Indudablemente, la cercanía del poder del América no fue un invento. Lo que no pudimos comprobar con certeza es cómo el arbitraje ayudaba a los intereses del América, pero de que existieron, existieron, no fueron productos de nuestra imaginación", redactó el periodista de TUDN.

Con respecto a este tema, habrá que esperar a ver si José Ramón Fernández tiene alguna respuesta o si algún otro periodista o medio de comunicación se pronuncia tras los dichos de Faitelson.