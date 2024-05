La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía ha sido opacada por completo por temas fuera del ring. Primero, el tapatío casi llega a los golpes con Óscar de la Hoya en una conferencia de prensa, luego de que se insultaron con todo en su turno al micrófono.

Posteriormente, trascendió que David Faitelson, quien fue anunciado por TUDN como uno de los comentaristas de la pelea desde Las Vegas, fue vetado por parte del campeón mexicano, por lo que no podrá entrar al T-Mobile Arena para realizar su trabajo.

¿Qué dijo Fernando Schwartz del Canelo Álvarez?

Luego de que se supiera del veto a David Faitelson, Fernando Schwartz, otro de los detractores del Canelo Álvarez, lo criticó con todo mediante un video en redes sociales. Además, reveló que Ricardo Celis, reportero de DAZN, también está vetado por el púgil mexicano.

“Los grandes aceptan críticas positivas y negativas, los chiquitos la soberbia y los berrinches… Canelo Álvarez nunca estará entre los grandes del boxeo mexicano, porque no ha demostrado en el ring y al final de cuentas, en su plan vengativo contra los medios de comunicación, se mete incluso con las televisoras.

“DAZN, que pasa el pago por evento en Estados Unidos; Televisa, que paga una millonada por sus peleas a TV Azteca y resulta que al señor Canelo no le gustan las críticas cuando no le adulan su persona, cuando no decimos que es buen boxeador y no lo ponemos en lo mejor de toda la historia. Esta vez, se voló la barda, no de home run, de la miseria, no permitiendo que hagan su trabajo en este pelea Ricardo Celis por parte de DAZN y David Faitelson por parte de TUDN”, dijo en un video.

Para el pecoso campeón mundial de la arrogancia pic.twitter.com/amIjB9b5KW — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 2, 2024

¿Ya había vetado a Mauricio Sulaimán?

Por otra parte, el comentarista de Fox Sports reveló que esta no es la primera ocasión que Saúl Álvarez hace algo similar, ya que en el pasado bloqueó al mismísimo presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

“Esto nunca lo había visto en el mundo del boxeo, pero qué me sorprende, si alguna vez cuando no aceptaba el primer cinturón conmemorativo huichol, también se la aplicó a Mauricio Sulaimán, quien es el presidente del CMB y tuvo que comprar sus boletos para entrar a la arena, siendo el organismo que lo ha hecho famoso. Canelo, Canelo, hoy quedó como Canelito”, finalizó.