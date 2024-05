Chivas se quedó sin director deportivo. Luego de un año y medio, Fernando Hierro decidió hacerse a un costado de la institución rojiblanca y tomó rumbo a Arabia Saudita, donde encabezará el proyecto del Al Nassr, equipo donde juega Cristiano Ronaldo.

Se habla de que el español no se pudo negar a aceptar una millonaria oferta del futbol árabe, decisión que pone en jaque a los rojiblancos, ya que deberán buscar rápido a su sustituto para que panee el Apertura 2024.

¿Hierro se fue de Chivas porque no ganaría títulos?

Héctor Huerta suele soltar bombazos de información que generan muchas reacciones, como cuando hace un par de años, en la remontada de Pumas a Cruz Azul, dijo que algunos jugadores celestes “recibieron llamadas”, insinuando que el juego estaba arreglado.

Y luego de la salida de Fernando Hierro, el comentarista de ESPN reveló el que podría ser el principal motivo de la decisión del español. Aunada a la millonaria cantidad que le ofrecieron, el dirigente se habría dado cuenta de que con el Rebaño no iba a poder triunfar.

Según Huerta, supo que Hierro y el entorno con el que trabajaba en el cuadro tapatío, llegaron a la conclusión de que el equipo ya no daba para más, pese a todos sus intentos, entre los que destacan haber fichado a jugadores con doble y hasta tripe nacionalidad, pero que por ley son mexicanos.

“Hubo dos factores que determinaron esta situación, una la económica, que fue determinante, después de dos cañonazos al tercero ya no lo resistió. Y la segunda es que yo creo que en el análisis que hizo con su gente cercana llegaron a la conclusión de que Guadalajara llegó a su techo y no puede pelear títulos, no puede ganar títulos", señaló el comunicador.