Hace unos días, en redes sociales se viralizó un joven mexicano que —durante un viaje a Madrid— acudió al Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, y limpió la placa vandalizada en honor al exfutbolista Hugo Sánchez.

El aficionado se hincó para retirar los daños causados por seguidores del equipo, quienes dañaron el monumento debido a la histórica relación del exfutbolista con el Real Madrid.

El joven compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde expresó su orgullo por el resultado y recordó el legado del "Pentapichichi" en la cancha con un emotivo mensaje: “Honor y respeto a quien lo merece. ¡Que se sienta el power mexicano!”.

La escena no tardó en llegar a Hugo Sánchez, quien agradeció el gesto mediante su cuenta de X —antes Twitter— y pidió apoyo para localizar al joven con el fin de agradecerle personalmente, recordando que con el Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey en 1985.

La placa de Hugo Sánchez, que quedó reluciente, vive sus últimos días en el inmueble, luego de que una votación de los aficionados determinara que fuera retirada del Paseo de Leyendas y en su lugar, fuera sustituida por la de Radamel Falcao.

