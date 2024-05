Este domingo, tal como el futbol llora la pérdida de César Luis Menotti, que falleció en Buenos Aires, el periodismo deportivo lo acompaña, y uno de los personajes icónicos del periodismo deportivo en México y en el mundo, José Ramón Fernández, llora la pérdida del 'Flaco', quien marcó una época en el país con su retórica y su filosofía futbolística.

Menotti, que llegó a México en 1991 para dirigir a la Selección Mexicana, donde inculcó una cultura ganadora y leal hacia los colores verde, blanco y rojo, trabajo de la mano de José Ramón Fernández en la televisión, cuando el periodista era jefe editorial en TV Azteca, participando programas como Los Protagonistas, DeporTV y En Caliente.

Además, el 'Flaco' acompañó a José Ramón como comentarista en torneos importantes como Copas del Mundo, Copa América y Copa Oro. En televisión, también llegó a participar como comentarista en Chivas TV,

¿Qué dijo José Ramón Fernández de la muerte de César Luis Menotti?

Debido al fallecimiento de Menotti, José Ramón Fernández decidió dedicarle un conmovedor mensaje a través de redes sociales, llorando la pérdida de uno de sus amigos, más que compañeros.

"Falleció César Luis Menotti, un sabio del fútbol; filósofo, erudito, pensante, inteligente, agradable, educado… no acabaría de enlistar cualidades. Uno de mis maestros al que le aprendí mucho, sobretodo a ver y amar el fútbol. Tuvimos largas pláticas, compartimos Mundiales, risas, anécdotas… un sin fin. Campeón del mundo con Argentina, gran técnico. Un privilegio haber coincidido con él en esta vida y haber sido su amigo. Lo estimé mucho, no lo olvidaré, su partida me deja un dolor profundo. Adiós amigo, adiós Gran Menotti", redactó José Ramón, acompañando el mensaje con una foto suya junto a Pelé y el 'Flaco'.