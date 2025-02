José Ramón Fernández, a lo largo de su carera se consolidó como el principal detractor de Televisa. Mucho tiene que ver el hecho de que siempre fue su competencia, principalmente cuando estuvo al frente del área de deportes de TV Azteca.

Es por ello por lo que es impensable que algún día Joserra trabaje en esa televisora. Ese fue el principal motivo del distanciamiento que tuvo con David Faitelson, su pupilo predilecto, quien lo ‘traicionó’ hace poco más de un año al dejar ESPN para integrarse a la empresa de Chapultepec 18.

Lee también Andrés Vaca le dio la bienvenida a Televisa al hijo de José Ramón Fernández: 'Te van a desheredar'

¿Hijo de José Ramón Fernández se va a Televisa?

Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón, fue visto en los foros de Televisa recientemente, situación que despertó muchas especulaciones sobre si seguirá los pasos de David Faitelson.

Sin embargo, el vástago del comentarista de ESPN únicamente hizo una visita especial a la televisora, debido a que fue invitado a charlar junto a Andrés Vaca, Ruso Zamogilny y el Niño Águila en ‘Más Deporte Podcast’.

Se tocaron varios temas, muchos abordados con humor. Aunque vaca no dejó escapar la oportunidad de lanzar una pregunta para meter en problemas a Juan Pablo, luego de que señalara que tenía varios buenos amigos en Televisa.

A Juan Pablo Fernández, hijo de Joserra, lo han relacionado ya varias veces con Televisa. Foto: Especial

El comentarista principal de TUDN cuestionó al hijo de Joserra qué pasaría si un día llega y le dice que es nuevo trabajador de Televisa, empresa que en más de una ocasión dijo odiar el comunicador.

Juan Pablo Fernández aseguró que seguramente le causaría molestia a su padre, pero al final no pasaría de eso, ya que trabajo es trabajo. Eso sí, a comparación de David Faitelson, señaló que el ‘nunca diría nunca’.

“Nunca digas nunca como Faitelson… Me diría ‘no, no mames, pues de eso a no hacer nada’”, dijo Juan Pablo Fernández en su visita a Televisa.

Hablan del tema a en el minuto: 38