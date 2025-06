La derrota del América frente al LAFC en el Playoff por el último boleto al Mundial de Clubes provocó que aficionados y periodistas señalen el fracaso de las Águilas. Uno de ellos, quizás el más reconocido "antiamericanista" fue José Ramón Fernández, aunque su crítica al conjunto de Coapa derivó en una discusión con Enrique Acevedo, titular de Noticieros Televisa.

El conductor estelar del noticiero En Punto de N+ respondió a una publicación de 'Joserra' donde señaló que "tanto pelear por un boleto regalado... para que al final el futbol les diera una lección de humildad. 'Oh ¿y ahora, quién podrá defenderme?'".

“Crecí admirando a ‘Joserra’, pero con el tiempo se ha ido desdibujando la figura del hombre independiente y crítico, dejando al descubierto el resentimiento y la arrogancia. Cada vez es más evidente la distancia entre el oficio periodístico y el protagonismo disfrazado de imparcialidad” respondió Enrique Acevedo.

Como era de esperarse, el conductor de ESPN y experiodista de TV Azteca respondió con una crítica a la empresa que tantos años se encargó de señalar como Televisa.

“No me sorprende tu comentario; manejado por Denise Maerker, alineado a los intereses de Televisa, sin objetividad. Jamás te podría admirar, Televisa no contrata periodistas sino narradores de su versión y cumples el papel a la perfección. Un teleprompter viviente más que confunde lectura con periodismo y que como un camaleón cambia de postura según la nómina en la que se encuentra" publicó José Ramón.

Finalmente, el intercambio de comentarios terminó cuando Acevedo publicó: “A esto me refería… La verdadera independencia no necesita disfrazarse de superioridad moral, ni defenderse a gritos. Se sostiene con integridad y, cuando es genuina, no recurre a descalificaciones personales para sobrevivir".

