El mediocampista de los Pumas, Quispe, se encuentra en polémica por una supuesta infidelidad a su pareja, y madre de su hija. Este acontecimiento habría sucedido después de la participación con la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial.

La mujer que acompaña en la controversia al futbolista de la Liga MX, es Olenka Mejía, una modelo, que también en su tiempo fue pareja de un ídolo del futbol peruano, Jeffersson Farfán.

Esto sucedió el 26 de marzo, cuando ambos personajes fueron vistos en un hotel cerca del aeropuerto de Lima, evento que pasó antes del regreso de Quispe a tierras mexicanas para volver a entrenar con el club universitario.

Lee también El ídolo de Santiago Giménez; jugador de las Chivas

Según dijo Olenka Mejía cuando fue interrogada sobre esta situación, el encuentro se dio únicamente para la entrega de unas cosas por parte del jugador. "Me tenía que traer unas cosas. Son los encargos, todo normal. Ahí me está haciendo delivery. Me tenía que dar unos encargos, pero todo muy bien".

No es ninguna novedad que los futbolistas se vean envueltos en controversias fuera de la cancha, cosa que evidentemente causa un gran impacto para toda la afición de los equipos involucrados en redes sociales.

Sin embargo, Piero Quispe aún no se ha pronunciado para dar su postura en cuanto a todo este entorno generado luego de este polémico y sospechoso encuentro con Olenka Mejía,

Lee también Amaury Vergara explicó qué hace con el dinero que gana Chivas: 'Sí invierto en el equipo'