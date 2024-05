Este martes, las Águilas del América cayeron derrotadas contra los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, quedando fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que daba acceso al Mundial de Clubes, y uno de los jugadores más señalados en el fracaso azulcrema fue Kevin Álvarez, jugador que atraviesa un bache deportivo importante y que ha recibido duras críticas de parte de la afición americanista y de la prensa.

Uno de los periodistas que se sumó a las críticas sobre Kevin fue el propio David Faitelson, quien calificó al jugador como un futbolista con mentalidad limitada.

"El Pachuca “se timo” al América con Kevin Álvarez. Jugador con una mentalidad pequeña ideal para un equipo pequeño", redactó Faitelson en Twitter.

¿Cuál fue el pleito entre David Faitelson y Kevin Álvarez por eliminación de América ante Pachuca?

Ante esto, el jugador azulcrema, que llegó para el Apertura 2023 a cambio de más de 10 millones de dólares y con cartel de jugador mundialista y de gran promesa del futbol mexicano, se calentó con el periodista y decidió responderle en Twitter.

"Insinúas que pachuca es pequeño ? Ay David, si algo tengo que reconocer es tu capacidad para ser un hipócrita y tu falta de empatía y criticar a una persona si saber por lo que está pasando, lo que sufre y todo el esfuerzo que hace por estar bien, entiendo la necesidad de generar polémica para poder comer tú y algunos de tus compañeros, pero creo hay maneras de estar ahí arriba sin pisar a los demás. No sé si la crítica 1- si viene de ti, que asco de persona 2- viene de más arriba, lo que le da la razón a Igor, eres un títere", redactó Kevin.

La respuesta de David Faitelson no se hizo esperar en redes sociales, pese a que el jugador eliminó su contestación; sin embargo, el periodista siguió con el debate.

"Hola Kevin, primero tienes razón: quizá no tenemos la suficiente información sobre lo que está pasando con un jugador que, al final del día, en un ser humano. Por otra parte, si hay tanta crítica hacia ti, es porque muchos pensamos o pensábamos que eras un futbolista con grandes cualidades para jugar incluso más allá de México. Por otro lado, la crítica es mía, solo mía y me hago responsable de lo que digo. Y por último, lo que diga Igor o “la tía” de Igor, me tiene sin cuidado", enfatizó.