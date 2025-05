El pasado domingo, el América logró una remontada épica para eliminar a Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, asegurando su pase a la Final del torneo frente al Toluca.

Sin embargo, más allá del resultado, una aficionada azulcrema se robó los reflectores. Leslie Aguirre, una ferviente seguidora de las Águilas, fue captada por las cámaras de televisión y se convirtió en tendencia en redes sociales, ganando miles de seguidores y captando la atención de medios nacionales.

La joven, quien nunca imaginó que su presencia en el estadio la catapultaría a la fama, expresó su sorpresa en una historia de Instagram: "No me la creo. Está cañón todo esto de las redes sociales. Es algo que de verdad me impresioné. Tan rápido me encontraron, mis redes sociales explotaron".

Su carisma y pasión por el América la convirtieron en un fenómeno viral, pero también dejó claro su deseo de estar en la Final.

De hecho, lamentó que la directiva del club no la hubiera contactado para invitarla al duelo decisivo contra Toluca, pidiendo a sus seguidores que la ayudaran a hacer llegar su mensaje: "Todos dicen que me quieren ver en la Final, pero no he recibido ninguna invitación del Club América. Me quieren ver para todos los aficionados, así es que ayúdenme a tagearlos a que están esperando a que me inviten".

¿Quién presumió que la llevara al juego entre Toluca y América?

Pues bien, la respuesta no tardó en llegar, pero no de la directiva, sino de un influencer. Erazno, del podcast Erazno y La Chokolata, levantó la mano para cumplir el sueño de Leslie.

Con más de 550 mil seguidores en Instagram, donde se describe como figura pública y conductor de un podcast, Erazno anunció en una publicación que llevará a la aficionada al partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

En el video se lee: "Miren con quién iré a Toluca" junto a una foto de Leslie, seguida de la frase: "Primos, primo! Adivinen con quién voy a ir a la final. Allá nos veremos y que vivan las águilas del América".

Pero una de las cosas que sorpredió en el video fue la aparición de la propia Leslie en el video, saludando a Erazno y confirmando que se encontrarán en la Final.

Además, la aficionada compartió la publicación en sus historias de Instagram, dando a entender que efectivamente asistirá al juego junto al carismático influencer.

Esta noche, en el Nemesio Diez, los ojos estarán puestos no solo en el duelo entre Toluca y América, sino también en las gradas, donde Leslie Aguirre podría volver a cautivar a la afición con sus encantos.