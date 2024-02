Guillermo Ochoa es considerado por muchos como uno de los mejores porteros mexicanos de la historia y como una leyenda del América, en donde ha sido comparado en diversas ocasiones con Miguel Zelada.

En la más reciente comparativa, el mítico portero americanista no dejó pasar la oportunidad de criticar al cinco veces mundialista e incluso señaló el motivo por el que no ha jugado en un ‘grande’ de Europa.

"Ochoa es el mejor arquero en su zona de confort, no sabe salir, ¿Por qué Ochoa no ha ido a un equipo grande en Europa?, no es un arquero completo, Memo siempre tuvo grandes actuaciones con América y con la Selección, no sabe atajar penales, tuvo 26 penales cuando regresó y no atajó ninguno", mencionó Zelada en el podcast ‘Archivo de Cancha’.

Además, Zelada aseguró que cuando lo comparan con Paco Memo, le hace mucha gracia que haya quienes quieran abrir un debate sobre quién fue mejor.

