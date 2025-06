México se está preparando para el arranque de la Copa Oro 2025, para ello se midió a la selección de Suiza con la esperanza de sacar una victoria que los hiciera llegar con un gran ánimo a su segundo duelo amistoso, pero los europeos arruinaron su sueño con una victoria de 4-2.

El cuadro de Javier Aguirre se enfrentó a Suiza en la ciudad de Salt Lake City, Utah, un escenario que no habían pisado hace algunos años, pero la afición no respondió de la mejor manera en el estadio y el campo no estaba en sus mejores condiciones.

Embolo se encargó de aprovechar un balón al espacio para ganarle por velocidad a César Montes y después eludir a Rangel para mandar el esférico al fondo de la red. A pesar de que México tuvo un par de oportunidades en el primer tiempo, Suiza sí aprovechó las que tuvo para adelantarse.

Fue hasta el 51 que Santiago Giménez consiguió mover las redes tras una larga racha de no hacerlo y así empatar el juego. No pasó mucho tiempo para que los europeos volvieran a recuperar la ventaja, ahora fue por conducto de Amdouni al 64.

A partir de ese momento se desató la cascada de goles. El tercero de Suiza llegó al 71 por parte de Ndoye; Sepúlveda puso el el segundo al 75 después de haber entrado de cambio en la segunda mitad. Ya para sellar la victoria llegó Rieder.

Además de los errores defensivo por parte de México, el juego se vio manchado por el grito prohibido que efectuaron los aficionados dentro del inmueble, esto para mostrar su descontento con el marcador.

La derrota de México dejó grandes memes en redes sociales y aquí te los compartimos.

Mejores memes del México vs Suiza

La defensa de México vs Suiza pic.twitter.com/XkmSL7RM09 — Xavier (@Xavieeer_05) June 7, 2025

la vida de los que no están viendo el México vs Suiza pic.twitter.com/qpAMSBnasV — 222 (@regiinq) June 7, 2025

Angel Sepúlveda cuando tiene que competir contra delanteros que le sacan 15 veces su valor de mercado



pic.twitter.com/LkPGRB1xah — Atlético Cruz azul 7 🏆 (@azzurro1997) June 7, 2025

GAAAAAALLLLL DE NUESTRO PRIETO MICHOACANO DON ÁNGEL SEPÚLVEDA pic.twitter.com/EKoMXBUYVC — Fabián (@Fabianarvaztr2) June 7, 2025

Cualquier suizo///Emilio Lara y César Montes pic.twitter.com/ma7fXO32u0 — Alfredo Venegas (@alfredovenega16) June 7, 2025

La defensa de la selección:



Mateo Chavez / Chiquete-Montes / Emilio Lara pic.twitter.com/PJ3YQQeSz7 — Arturo M. (@NomedigasMarro) June 7, 2025