Just randomly stumbled upon a Futbol game because I was tuning in to @Univision and I see Will Smith??

I’m like is this now now?🤔#batallasepicas #BatallasEpicas #Futbol #MexicovsPanama #PanamavsMexico #Concacaf #concacafchampionscup #ConcacafNationsLeague pic.twitter.com/wwaMM70UEe